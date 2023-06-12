‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Çanakkale’de, sosyal medya hesabından ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan bir memur açığa alındı. Eğitim-İş Sendikası, “Bu keyfi uygulamaya karşı hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:08
‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı
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Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçesinde görevli iki memura, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı.

Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre paylaşımlarında, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ diyen, aynı zamanda zamları eleştiren ve açığa alınan memurla ilgili Eğitim-İş Sendikası, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

“AÇIĞA ALMA KEYFİ BİR UYGULAMADIR”

Uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade eden Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Bu keyfi uygulamanın hukuki bir karşılığı yok. Üyemiz tamamen günlük yaşamla ilgili paylaşımlarda bulunmuş, görevi ile ilgili paylaşım yapmamıştır. Kaldı ki, delil karartma gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma açığa almadan da yürütülebilirdi. Dolayısıyla açığa alma işlemi keyfi bir uygulamadır” dedi. Eğitim-İş yetkilileri, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ talepli sloganın suç olamayacağını ifade etti.



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