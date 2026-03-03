Hizbullah 'savaşa hazırız' dedi... İsrail ordusu güney Lübnan'a girdi!

Lübnan merkezli Şii Hizbullah örgütü, pazartesi sabahı erken saatlerde İsrail’in kuzeyini roketler ve insansız hava araçları ile hedef aldı. İsrail ise buna geniş çaplı hava saldırılarıyla karşılık verdi. Lübnan’da düzenlenen saldırılarda, Beyrut’un güney banliyölerinde bir Filistinli militan ve Hizbullah’a bağlı bir istihbarat yetkilisinin de aralarında bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı başlangıçta ölü sayısını 52 olarak açıklamıştı. Ancak Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine salı günü yaptığı açıklamada, ölü sayısının 40 olduğunu duyurdu. Lübnan ayrıca 246 kişinin yaralandığını ve on binlerce kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

"ÖYLEYSE SAVAŞ BAŞLASIN..."

Hizbullah salı sabahı İsrail’in kuzeyine iki salvo roket attığını açıkladı. Gece boyunca İsrail hava saldırılarının Hizbullah’a ait televizyon ve radyo istasyonlarının bulunduğu binayı hedef aldığı bildirildi. Salı öğleden sonra Beyrut’un güney banliyölerinde önceden uyarı yapılmaksızın bir dizi hava saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu daha sonra Hizbullah yetkililerinin hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, güney Lübnan’daki 80’den fazla köy ve kasaba sakinine bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu ve ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ateşkese rağmen bir yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, örgütün sabrının tükendiğini ve İsrail’le savaşmaktan başka seçenek kalmadığını söyledi. Hizbullah yetkilisi Mahmud Komati, “Siyonist düşman ateşkes anlaşmasından bu yana durmadı, açık bir savaşı istedi” dedi. “Öyleyse savaş başlasın” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'A GİRDİ

İsrail ordusu salı günü yaptığı açıklamada, güney Lübnan’a ek birlikler gönderildiğini ve sınır hattına yakın bazı stratejik noktalarda yeni mevziler alındığını duyurdu. Lübnan’ın resmi Ulusal Haber Ajansı ise Lübnan ordusunun sınırdaki bazı pozisyonlarını tahliye ettiğini bildirdi.

İsrail sözcüsü Adraee, X platformunda yaptığı paylaşımda, Lübnan içindeki asker hareketliliğinin İsrail’in ileri savunma sistemini güçlendirme ve ek bir güvenlik katmanı oluşturma çabasının parçası olduğunu belirtti.

Bir Lübnanlı askeri yetkili, Associated Press’e yaptığı açıklamada İsrail birliklerinin salı günü güney Lübnan’daki bazı bölgelere girdiğini doğruladı ve Lübnan ordusunun bölgede 'yeniden konuşlandığını' söyledi. Yetkili, askeri hareketliliği tartıştığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Güney Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) de salı günü yaptığı açıklamada, barış gücü askerlerinin İsrail birliklerinin sınırı aşarak Lübnan içine kısa süreli girişler yaptığını ve ardından İsrail’e geri döndüğünü gözlemlediğini bildirdi. Lübnan içinde kaç askerin kaldığı ise netlik kazanmadı.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ...

Hizbullah, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’in güneyine düzenlediği saldırının ardından, Gazze’de savaşı tetikleyen gelişmelerden bir gün sonra İsrail’e roket atmaya başlamıştı. Aylar süren düşük yoğunluklu çatışmalar, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşmüş; İsrail daha sonra Lübnan’a kara harekâtı başlatmıştı.

ABD arabuluculuğunda Kasım 2024’te varılan ateşkesle İsrail güçleri güney Lübnan’ın büyük bölümünden çekildi, ancak sınırın Lübnan tarafındaki beş noktada varlığını sürdürdü. İsrail, Hizbullah’ın bölgede yeniden güç topladığını öne sürerek özellikle güney Lübnan’a yönelik neredeyse günlük hava saldırılarını sürdürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ayrıca, ateşkesin yürürlüğe girmesinden Hizbullah’ın son saldırılarına kadar geçen sürede İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 397 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.