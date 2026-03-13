Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine roket saldırısı: Sirenler çaldı, yaralılar var

Hizbullah tarafından Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki Nahariya ve Batı Celile’deki bazı yerleşimlerde sirenler çaldı. Kuzey Celile’deki bazı yerleşimlerde de saldırı uyarıları verildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen roket saldırısı sırasında Nahariya ve çevresindeki kentlerde sirenler devreye girdi. İlk aşamada yaralanmaya ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Daha sonra yapılan açıklamalarda, Batı Celile’de roket isabeti sonucu iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail’in acil sağlık servisi Magen David Adom, tedavi edilen kişilerden birinin 50 yaşındaki bir kadın olduğunu ve şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını açıkladı.

Ayrıca 60 yaşındaki bir erkeğin de patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Hizbullah’ın 2 Mart’tan bu yana İsrail’e yönelik roket saldırılarını artırdığını belirtti.

IDF verilerine göre Hizbullah, İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine karşılık olarak başlattığı saldırılar kapsamında İsrail’e günde ortalama yaklaşık 100 roket fırlatıyor.

Son saldırıda da Hizbullah tarafından Lübnan’dan İsrail’e doğru çok sayıda roket ateşlendiği bildirildi.