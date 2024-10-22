Hizbullah, Tel Aviv'deki istihbarat üssünü vurdu

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:14

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:15

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına, onurlu direnişlerine destek olmak, Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara yanıt olarak" gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail basını ise Lübnan'dan ülkenin çeşitli bölgelerine 20 füze fırlatıldığını, atılan füzelerin bazılarının İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildiğini, bazılarının ise boş alanlara düştüğünü öne sürdü.

Yerel medyaya göre saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışma, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yapılan roket saldırıları ve İsrail'in misillemeleri ile son haftalarda yoğunlaştı.

Çatışmalar, Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği 'Aksa Tufanı' operasyonu ile tırmanmıştı. Bu saldırının ardından İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu.

27 Eylül'de İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaşamını yitirmesi, çatışmaları daha da ileri bir noktaya taşıdı.

2006 yılında, İsrail ve Hizbullah güçleri arasında Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen savaşta Hizbullah, İsrail'e büyük kayıplar verdirmiş ve İsrail de Lübnan'da ciddi yıkıma neden olmuştu. Çatışmalar dönemsel olarak sürse de, 2023'teki gelişmeler bölgedeki gerilimi yeniden artırdı.

Son haftalarda Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları özellikle sınır bölgelerinde yoğunlaştı ve taraflar arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail, Hizbullah'ın güçlü füze kapasitesini ve sınır bölgelerindeki tehditlerini öncelikli hedef olarak görüyor.

Çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riski ise bölge ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.