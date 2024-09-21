Hizbullah, üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:07

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:07

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı.

HİZBULLAH KOMUTANI İBRAHİM AKİL KİMDİR?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in "Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi" olduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi.

Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ve Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'i hedef alan Beyrut'taki saldırı sonrası, “Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada” paylaşımında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah’ın etkili olduğu "Dahiye mahallesinde bile düşmanlarının peşine düşmeye devam edeceklerini" savundu.

Hizbullah ile çatışmaların, İsrail’in kuzeyinde tahliye edilenlerin evlerine geri dönene kadar süreceğini belirten Gallant, “Savaşın yeni aşamasında önemli fırsatlar var ama aynı zamanda önemli riskler var. Zaman geçtikçe Hizbullah artan bir bedel ödeyecek” ifadelerine yer verdi.