Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü

Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:03

İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ülkenin güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil’in bulunduğu araca dron saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu al-Tawil ile bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, öldürülen komutanın Hizbullah'ın güneydeki operasyonlarının yönetilmesinde önemli bir isim olduğunu ifade etti.

İsrail, 7 Ekim'den Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Lübnan’ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında şuana kadar en az 130 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmüştü. Hizbullah ise misilleme olarak İsrail ordusuna ait bir askeri üssü 62 roketle hedef alındığını duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İsrail'i uyararak, "Kim bizimle savaşmayı düşünürse tek kelimeyle pişman olur" ifadesini kullanmıştı.