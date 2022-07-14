Hizbullah'tan ABD çıkışı: Bugünün Amerikası 2003 ve 2006'nın Amerikası değil

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:37

Lübnan'da Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mehr News'in haberine göre Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Biden'in bölge ziyaretini dile getirerek, "Bu konuda birçok analiz ve spekülasyon yapıldı ve birçoğu bir Arap ya da Ortadoğu NATO'sunun kurulmasından söz etti. Bugünün Amerikası 2003 ve 2006'nın Amerikası değil. ABD, bugün tamamen farklı bir durumla karşı karşıya. Biden'ı bölgeye getirenin iki şey olduğuna inanıyorum, biri bölge ülkelerini daha fazla petrol ve gaz üretmeye ve ihraç etmeye ikna etmektir" dedi.

Nasrallah, ABD-İsrail ilişkilerine değinerek "İsrail'in güvenliğine bağlı kalmak ve onunla ilişkileri normalleştirmeye odaklanmaktır. Biden'den istenilmesi gereken Yemen'de ateşkesin uzatılması değil, savaşın sona ermesi ve bu ülkenin ablukasının tamamen kaldırılmasıdır" diye konuştu.

'DİRENİŞ, YENİ ORTADOĞU PLANINA AĞIR BİR DARBE İNDİRDİ'

Hasan Nasrallah, Lübnan-İsrail savaşında Lübnan'ın direnişine dikkat çekerek, "Doğrudan askeri harekat yoluyla bölgeye hakim olmak için bir Amerikan planı vardı. Direniş ve Lübnan'ın istikrarı ve 33 günlük savaşın hedeflerinin yenilgisi, yeni Ortadoğu planına ağır bir darbe indirdi" ifadesini kullandı.

Nasrallah, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Beyrut, Sayda ve Sur'a saldırı tehdidine tepki göstererek, "Gantz kendisi ve Siyonistlerle alay ettiğini biliyor ve İsrailliler bunun hiçbir değeri olmayan saçmalık olduğunun farkındadır. 2006 yılında düşman 33 gün köylerimizin giriş kapısının arkasında kaldı ve 3 gün boyunca Maroun El Ras'a girmeye çalıştı. Bugünkü direnişin imkanları eşi benzeri görülmemiş ve mücadele ruhu her zamankinden daha fazladır" dedi.

Nasrallah, "ABD'yi arabulucu olarak kabul etmiyoruz, çünkü bu ülke İsrail'in yararına Lübnan'a baskı yapıyor. Mısır ve Ürdün arabuluculuk yapmaya hazır ama ABD'nin iznini bekliyorlar" diye konuştu.