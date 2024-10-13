Hizbullah'tan İsrail açıklaması: Sızma girişimini engelledik

Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden ülkeye sızma girişimini engellediğini duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail açıklaması: Sızma girişimini engelledik
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AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:53

Hizbullah yaptığı açıklamada, sınıra yakın Ramiye beldesindeki Tel el-Mudevver bölgesinde İsrail askerleriyle çatıştıklarını kaydetti.

Ülkeye sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, çıkan çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada ise gece boyunca İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzileri hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in kuzeyindeki Zarit ve Hillet Verde bölgelerinde konuşlu İsrail askerlerinin bulunduğu gruplara roketli saldırılar düzenlendiği ifade eden açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Milya ve Şomera yerleşim bölgelerinin de roketlerle vurulduğu kaydedildi.


Etiketler: #hizbullah #israil

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