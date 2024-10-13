THAAD füzesi nedir? İsrail'in konuşlandırdığı THAAD füzesi özellikleri nelerdir?

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:40

THAAD füzesi, kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir. Peki, THAAD füzesi nedir? İsrail'in konuşlandırdığı THAAD füzesi özellikler

THAAD FÜZESİ MENZİLİ VE ÖZELLİKLERİ?

Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD), kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri, terminal safhasında (iniş veya yeniden giriş) vurmak için tasarlanmış bir Amerikan anti-balistik füze savunma sistemidir. THAAD, yaklaşan füzeyi vurmak için savaş başlığı taşımak yerine çarpma anındaki kinetik enerjisini kullanır.

THAAD füzesi, menzil olarak sadece 200 kilometrede etkili, ancak 150 kilometre irtifa değeriyle çok az anti-balistik füzenin sahip olduğu bir kabiliyete sahip ve menzili 3 bin kilometre olan balistik füzelere (kısa menzilli balistik füze [SRBM]+orta menzilli balistik füze [MRBM]) karşı da etkilidir.

THAAD FÜZESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Başlangıçta bir ABD Ordusu programı olan THAAD, daha sonra Füze Savunma Ajansı'nın sorumluluğu altına girdi. Donanmanın da benzer bir programı olan, karada konuşlu bileşeni de bulunan deniz tabanlı Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi bulunmaktadır

THAAD'ın başlangıçta 2012'de konuşlandırılması planlanmıştı, ancak ilk konuşlanma Mayıs 2008'de gerçekleşti. THAAD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Romanya ve Güney Kore'de konuşlandırılmıştır.

17 Ocak 2022'de THAAD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gelen bir düşman orta menzilli balistik füzesini operasyonel olarak ilk kez durdurdu.