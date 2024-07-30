Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Savaş uçaklarına karşılık verdik

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "hava savunma biriminin" verdiği karşılık üzerine geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:19
Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Savaş uçaklarına karşılık verdik
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Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarına yönelik müdahaleye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını ihlal edip ses duvarını aşarak "sonik patlama" gerçekleştiren İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın hava savunma biriminin verdiği karşılık üzerine İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın savaş uçaklarına hangi tür veya nasıl karşılık verdiği detayı ise paylaşılmadı.


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