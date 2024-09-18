Hizbullah'tan 'İsrail'e ilk saldırıyı başlattık' açıklaması

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:14

Hizbullah örgütü tarafından, örgüt mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasının ardından yapılan açıklamada, "Ezeli düşmana yönelik ilk yanıtımızda, İsrail topçu mevzilerine roketlerle saldırdık" ifadeleri yer aldı.

Hizbullah tarafından daha önce yapılan ve Gazze'de Hamas'ın desteklenmeye devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada ise 'misilleme' sözü verilmiş, "Savaşçılarımızı kanlar içinde bırakan, 'çağrı cihazı katliamına' en sert şekilde yanıt vereceğiz" ifadeleri yer almıştı.

İSRAİL'DEN BÖLGEYE SEVKIYAT

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'da yaşanan patlamaların ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle özel bir tümeni kuzey bölgesine konuşlandırdığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunda yer alan 98. Tümenin ülkenin kuzeyine gönderildiği belirtildi.

Söz konusu tümende paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin arasında asker bulunduğu ifade edildi.

Hizbullah ile yaşanan gerilimin ardından kuzeye kaydırılan tümenin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yer aldığı kaydedildi.

BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU...

Geçtiğimiz Ekim ayında Gazze'de patlak veren çatışmalardan bu yana İsrail ordusu ve Hizbullah örgütü arasında yer yer sınır çatışmaları yaşanmış, bu durum, "ABD ve İran'ı da içine çekebilecek geniş ölçekli bir Orta Doğu savaşının" patlak verme riskini akıllara getirmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'i birçok cephede gerilimi tırmandırarak Orta Doğu'yu bölgesel bir savaşın eşiğine getirmekle suçladı.

Carnegie Ortadoğu Merkezi'nden Mohanad Hage Ali, konuya ilişkin demecinde, “Hizbullah topyekûn bir savaştan kaçınmak istiyor. Hala da kaçınmak istiyor. Ancak olayın boyutu, aileler ve siviller üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, daha güçlü bir karşılık verilmesi için baskı oluşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.