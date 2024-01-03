Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırıları

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’yi başkent Beyrut'ta öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 08:32
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırıları
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.


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