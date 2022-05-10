Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Bunu yaparsanız bedel ödetiriz

10 Mayıs 2022 Salı, 13:32

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, küresel enerji krizine değinerek Lübnan üzerine açıklamalarda bulundu.

Hasan Nasrallah, Lübnan'ın petrol ve gaz kaynaklarının çıkarılmasını engelleyecek hareketler olursa, bedel ödeteceklerini duyurdu.

Hasan Nasrullah, küresel enerji krizine değinerek, “Özellikle Ukrayna'da çıkan savaş sonrası artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, sahalarımızdaki enerji zenginliğimizi değerlendirmek için altın bir fırsat var” dedi.

Nasrallah, İsrail’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepki göstererek, “Lübnan'da, İsrail tarafından sondaj çalışmalarını engellemek için açık bir tehdit gelirse, dünyadaki hiçbir enerji şirketi siyonistlerle işbirliği için bölgeye gelmez. İsrail, Lübnan gazının çıkarılmasını engellerse, direniş düşmanı bedel ödemeye zorlayacaktır” diye konuştu.

'ABD İLE GÖRÜŞMEK LÜBNAN'A YARAR SAĞLAMAZ'

Hasan Nasrullah, Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi müzakerelerinde arabuluculuk görevini yürüten ABD’nin tutumunu eleştirerek, “Yürütülen müzakerelerde taraf tutan Amerikalılar, İsrail'i destekliyor. Onlarla görüşmek, Lübnan için olumlu sonuçlar getirmeyecek” ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail'in bölgedeki son tatbikatlarına ilişkin olarak “direniş güçlerinin” İsrail'e karşı her an teyakkuz halinde olduğunu belirterek, “Düşmanın yaptığı tatbikatlardan korkmuyoruz ve Lübnan'a karşı herhangi bir hatasında yüzleşmekten çekinmeyeceğiz” diye konuştu.