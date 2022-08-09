Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Yanlış hesaplar içerisine girmeyin
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, tartışmalı deniz sınırına ilişkin İsrail'in, Lübnan'ın önerisine vereceği yanıtı beklediklerini belirtti.
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için başkent Beyrut'ta düzenlenen matem töreninde video-konferans aracılığıyla konuşma yaptı.
Hasan Nasrallah, İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırı sırasında kendilerine yönelik de tehdit mesajları gönderdiğini kaydederek, mesajın ne olduğu ve kimin üzerinden gönderildiğine ilişkin detay vermedi.
Nasrallah, İsrail'e, Lübnan için "yanlış hesaplar içerisine girmemesi" uyarısında bulunarak, "Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağız" dedi.
Nasrallah, Lübnan ve İsrail arasında uzun yıllardır gündemde olan tartışmalı deniz sınırı meselesinde gelinen aşamaya da değinerek, Hizbullah olarak İsrail'in Lübnan'ın önerisine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi.
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