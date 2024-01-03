Hizbullah'tan İsrail'e yanıt: 'Suikast cevapsız kalmayacak'

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:43

İsrail, Lübnan'ın Beyrut’taki Hamas ofisine insansız hava aracı (İHA) ile suikast saldırısı düzenledi. 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri de hayatını kaybetti.

Lübnan Hizbullah'ı, El Aruri'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada "El Aruri suikastının cevapsız kalmayacağını" belirtti.

İran haber ajansı IRNA'nın aktardığı habere göre Hizbullah yaptığı açıklamada, Hamas'ın Siyasi Daire Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'ye düzenlenen suikastın cevapsız kalmayacağını ve direnişin en üst düzeyde hazırlıklı olduğunu belirterek bu suça karşılık vereceklerini belirtti.

Hizbullah açıklamasında, "Şehit Salih El Aruri'nin şehadeti için Filistin halkına, İslam ve Arap ümmetine, Hamas hareketine ve diğer direniş hareketlerine başsağlığı" diledi ve "bu tür barbarca suçların Filistin, Yemen, Lübnan, Irak ve İran'daki mücahitlerin davalarına daha da inanmalarına, zafere ve kurtuluşa kadar cihat ve direniş yoluna devam etmelerine neden olduğunu" ifade etti.

Ayrıca açıklamada, "Gaspçı ve güçsüz Siyonist düşmanın, El Aksa Tufanı operasyonuna katılan, Filistin halkını savunmak için ayağa kalkan herkese karşı karşı suikast politikalarını benimsediği" ifade edildi.