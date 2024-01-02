Son dakika... İsrail, Beyrut'ta 'Hizbullah'ın kalesi'ni vurdu: Hamas'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Son dakika haberi... İsrail’e ait bir insansız hava aracı Beyrut’taki Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin öldürüldüğü bildirdi.
İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.
ÜÇ ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.
İsrail ordu radyosu ise İsrail’in saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin (Saleh al-Arouri) öldürüldüğünü bildirdi. Aruri'nin 2010 yılından bu yana yurt dışında olduğu belirtiliyordu.
31 EKİM'DE BATI ŞERİA'DAKİ EVİNİ YIKMIŞTI
31 Ekim 2023'te İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas lider yardımcısı Aruri'nin evini patlatmıştı. Bir görgü tanığı, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Arura kasabasına baskın düzenlediğini ve Aruri'nin evinde arama yaptığını söylemişti.
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