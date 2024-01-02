Son dakika... İsrail, Beyrut'ta 'Hizbullah'ın kalesi'ni vurdu: Hamas'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Son dakika haberi... İsrail’e ait bir insansız hava aracı Beyrut’taki Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin öldürüldüğü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 19:26
Abone Ol google-news

İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.

ÜÇ ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

İsrail ordu radyosu ise İsrail’in saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin (Saleh al-Arouri) öldürüldüğünü bildirdi. Aruri'nin 2010 yılından bu yana yurt dışında olduğu belirtiliyordu.

31 EKİM'DE BATI ŞERİA'DAKİ EVİNİ YIKMIŞTI

31 Ekim 2023'te İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas lider yardımcısı Aruri'nin evini patlatmıştı. Bir görgü tanığı, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Arura kasabasına baskın düzenlediğini ve Aruri'nin evinde arama yaptığını söylemişti.


İlgili Haberler

İddia: Hamas'ın esir takası teklifini İsrail reddetti

İddia: Hamas'ın esir takası teklifini İsrail reddetti
İsrail'in Kanal 12 televizyonu: Hamas'ın saldıracağına dair kesin bilgi Şin-Bet'e 7 Ekim'den önce ulaştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu: Hamas'ın saldıracağına dair kesin bilgi Şin-Bet'e 7 Ekim'den önce ulaştı
Hamas'tan Reuters'a yalanlama: 'Filistinlilerin iç meselesidir'

Hamas'tan Reuters'a yalanlama: 'Filistinlilerin iç meselesidir'

En Çok Okunan Haberler