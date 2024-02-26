Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:01

Güncelleme: 26.02.2024 - 16:01

Azerbaycan'da 26 Şubat 1992 yılında gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak için başkent Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'nda anma düzenlendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Hocalı Katliamı'nın 32'nci yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.

BAKÜ BÜYÜKELÇİSİ BAĞCI: ACILARINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Azerbaycanlılar Hocalı'da öldürülen 613 kişiyi anmak için anıta geldi. Anıta karanfil bırakan kişiler, katliamda hayatını kaybedenleri andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nda öldürülenleri andı. Bağcı, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı'nın acısını yüreklerinde derinden hissettiklerini söyledi.

"SEVİNCİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK"

Bağcı, bir taraftan hüzün yaşarken diğer taraftan da Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle sevinç yaşadıklarını belirterek, "Antiterör harekatıyla birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tesis edilmiştir. Hocalı'da katledilen kardeşlerimizin intikamı alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in en anlamlı yükselttiği bayrak Şuşa'dan sonra Hankendi'de ve Hocalı'da yüceltilen bayraktır" diye konuştu.

'Kardeş Azerbaycan'ın acısını derinden hissettiklerini ifade etmek için Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ettiklerini' belirten Bağcı, "Ama sevincimiz de çok daha büyük. Artık Karabağ özgürdür ve Hocalılı kardeşlerimizin ata yurtlarına geriye dönüşü başlamıştır" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ACILARI HÂLÂ YÜREĞİMİZDE

Bu vesileyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer verildi:

"26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı’da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz"

NE OLMUŞTU?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla Azerbaycan'la toprak ihtilafı yaşayan ve saldırılarda bulunan Ermeniler, 1991 yılının son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti. Aylar süren saldırılar, 25 Şubat 1992'de yoğunlaştı, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırı düzenlendi. Bu dönemde siviller topluca katledildi ve işkenceye maruz bırakıldı.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden ise henüz haber alınamadı.