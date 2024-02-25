Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı

İnsanlardan dürüst cevaplar almak isteyen Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın, mülakatlarında uyguladığı "bira testi"nin yöntemi ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:31
Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
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 Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın, ölmeden önce Apple firmasında çalışacak yeni kişilerin mülakat gerginliğini almak için bambaşka bir yöntem uyguladı. 

İnsanlardan dürüst cevaplar almak isteyen Jobs, mülakata aldığı kişileri soru bombardımanına tutmak yerine birlikte bira içmeyi tercih etti. Ezberlenmiş cevaplardan oluşan bir süreçten potansiyel çalışanını kurtarmak isteyen Jobs, "bira testi"ni devreye soktu. 

Jobs, mülakata aldığı kişiyi yürüyeşe çıkarmayı ve daha rahat bir sohbet yapabilmek için onlarla bira içmeye gitti. Jobs, mülakattaki kişinin biraz daha dürüstçe sohbet etmelerini sağlayacağı "Geçen yaz ne yaptınız?" gibi basit sorular sorarak sadece muhabbet etti. Doğru ya da yanlış cevaplar aramayan Jobs, sadece adayı daha iyi tanımaya çalışıyordu.

Jobs'un adaylarla mülakat yaparken amacı en iyinin en iyisini, kendi deyimiyle "As kadro oyuncularını" bulmaktı.

Jobs, yeterli sayıda "As kadro oyuncularını" takıma kattığınızda birbirleriyle çalışmaktan gerçekten hoşlandıklarını fark ettiğini belirtmişti.


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