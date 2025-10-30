Hollanda’daki parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre D66 partisi kazandı

Hollanda’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

Sabah yerel saatle 7.30’da başlayan oy kullanma işleminin 21.00 itibarıyla sona ermesi ile yayımlanan resmi olmayan sonuçlar, seçimleri merkez ve liberal görüşlü Demokratlar 66 (D66) partisinin aldığını ortaya koydu.

Kesin olmayan sonuçlara göre D66’nın 150 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 27 milletvekiline ulaşması ve parti lideri Rob Jetten’in Hollanda Başbakanı olması bekleniyor.

AŞIRI SAĞCI PARTİ 25 SANDALYE KAZANDI

Ipsos I&O tarafından yayımlanan sandık çıkış anketi, aşırı sağcı lider Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin (PVV) 25, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) 23, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun eski Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil Sol/İşçi Partisi’nin 20, Merkez Sağ Hristiyan Demokratlar Birliği’nin (CDA) 19 sandalye kazanacağını öngördü.

JETTEN, WİLDERS’İN EGEMENLİĞİNE SON VERME SÖZÜ VERMİŞTİ

D66 lideri 38 yaşındaki Rob Jetten, seçim kampanyası süresince Hollanda’da önceki seçimlerin galibi olan İslam ve göçmenlik karşıtı Geert Wilders’in egemenliğindeki siyasi döneme son verme sözü vermişti. Son dönemde popülaritesini arttıran siyasetçi, "Evet, yapabiliriz" sloganıyla yürüttüğü kampanya sayesinde destek toplamıştı.

Genel seçimde sandığa çıkma oranı, sandıkların kapanmasına bir saat kala yayımlanan verilere göre yüzde 66 seviyesinde oldu.