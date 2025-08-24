Hollanda dışişleri bakanından İsrail istifası

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları nedeniyle ek yaptırımlar için kabine desteği alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Merkez sağ Yeni Toplumsal Sözleşme (NSC) Partisi üyesi Veldkamp, 'anlamlı önlemler' konusunda uzlaşma sağlayamadığını ve 'mevcut yaptırımlarda dahi dirençle karşılaştığını' söyledi.

İSRAİLLİ BAKANLARA 'GİRİŞ YASAĞI' GETİRMİŞTİ

Veldkamp’ın bakanlığı döneminde, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ile Itamar Ben-Gvir’e ülkeye giriş yasağı getirilmiş; Hollanda, İsrail donanma gemi bileşenlerine ait üç ihracat lisansını “Gazze’de kötüleşen koşullar ve arzu edilmeyen nihai kullanım riski” gerekçesiyle iptal etmişti. Veldkamp, istifa öncesi, Gazze kentine yönelik saldırılar ile Batı Şeria’da E1 alanı için alınan inşa kararına dikkat çekti.

İstifanın ardından, NSC’li tüm bakanlar ve devlet sekreterleri geçici olarak hükümetten çekildiklerini açıkladı. Böylece, AB’nin Ukrayna’ya güvenlik garantilerini tartıştığı ve ABD ile tarifeler konusunda müzakere yürüttüğü bir dönemde Hollanda dışişleri bakansız kaldı.

HOLLANDA'DA İSRAİL TARTIŞMASI

Öte yandan, Al Jazeera muhabiri Step Vaessen, muhalefetin daha sert yaptırım talepleriyle, Veldkamp'ın üzerindeki baskıyı artırdığını aktardı. Vaessen’e göre Veldkamp, AB’nin İsrail ile ticaret anlaşmasının askıya alınması için de bastırıyor, ancak özellikle Almanya’nın itirazları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyordu. Parlamentoda, Hollanda’nın Avrupa’yı beklemeden tek başına yaptırım uygulaması çağrıları yükseldi.

Hollanda, bu hafta başında 20 ülkeyle birlikte İsrail’in Batı Şeria’da büyük ölçekli yerleşim genişlemesini 'uluslararası hukuka aykırı' diyerek kınadı.

İsrail’in F-35 saldırılarında kullandığı uçaklara ait bazı bileşenlerin Rotterdam Limanı üzerinden tedarik zincirine girdiği yönünde bulgular bulunuyor.

Veldkamp’ın yerine henüz isim açıklanmadı. 3 Haziran’da koalisyonun çökmesiyle kurulan geçici hükümetin, Ekim 2025 seçimleri sonrası yeni koalisyon kurulana kadar görevde kalması bekleniyor.