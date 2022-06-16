Hollanda istihbaratından 'Rus ajanı' açıklaması

Hollanda İstihbaratı, Nisan ayında Rus ajanının Ceza Mahkemesi'ne girişi sırasında engellendiğini açıkladı.

DHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 17:11
Hollanda istihbaratından 'Rus ajanı' açıklaması
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Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD), Rus ajanının Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) girişini engellediğini duyurdu.

Olay, Nisan ayında meydana geldi. AIVD’den yapılan açıklamada, “AIVD, Brezilya’dan sahte kimlikle gelen bir Rus istihbarat görevlisinin Lahey’deki ICC’ye girişini engelledi” denildi.

Ajanın Brezilya kimliği kullandığı, kimlikteki ismin Viktor Muller Ferreira olduğu ancak gerçek isminin ise Sergey Vladimiroviç Çerkasov olduğu aktarıldı. Çerkasov’un Rus istihbaratı GRU için çalıştığı, belirtildi. Öte yandan Çerkasov’un Hollanda tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.


Hollanda rus ajanı
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