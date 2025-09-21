Hollanda Parlamentosu’nda Filistin tartışması: Salondan çıkarıldı, karpuz desenli tişörtle geri döndü

Hollanda’da Parlamento’da bütçe görüşmeleri sırasında, Filistin bayrağı renklerinden oluşan bir elbiseyle kürsüye çıkan milletvekili Esther Ouwehand, Meclis Başkanı tarafından uyarılarak kıyafetini değiştirmeye zorlandı.

Ouwehand konuşmasını sürdürürken Parlamento Başkanı Martin Bosma araya girerek, “Bu bayrakla burada durmanız saldırgan bir davranış” dedi. Bosma, Ouwehand’den kıyafetini değiştirmesini istedi.

Milletvekili ise kıyafetinde yasaklı bir sembol olmadığını, kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerin kullanımına dair bir yasak görmediğini belirterek konuşmasına devam etmek istedi.

Ancak baskı sonucu salondan çıkarıldı ve kıyafetini değiştirmek zorunda kaldı.

KARPUZ DESENLİ BİR TİŞÖRT İLE GERİ DÖNDÜ

Ouwehand, daha sonra salona Filistin dayanışmasının sosyal medyada sembolü haline gelen karpuz desenli bir tişörtle geri döndü. Parlamento yetkilileri ise oturumların tarafsız olması gerektiğini, siyasi sembollerin kurallara aykırı olduğunu savundu.

Ouwehand, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kral ülkemize seslenirken Gazze’de bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar, aileler ve gazeteciler aç bırakılıyor ve öldürülüyor. Tüm gözler Gazze’de olmalı” ifadelerini kullandı.

“SOYKIRIMI GÖRMEZDEN GELİYORLAR”

Ouwehand, bir gün önce yaptığı paylaşımda da iktidardaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’ni (VVD) eleştirerek, “VVD, Gazze’den bahsederken ‘soykırım’ kelimesini kullanmıyor, yaralı Filistinli çocukların Hollanda’da tedavi edilmesini istemiyor” dedi.

Ouwehand ayrıca, VVD’nin “soykırımı önleyecek her tedbiri engellediğini” iddia etti.