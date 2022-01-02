Hollanda polisi protestocuların üzerine köpek saldı
Hollanda'da binlerce kişi Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemleri protesto etmek için sokaklara döküldü. Polisin göstericileri köpeklerle dağıtmaya çalışması ise anbean kameralara yansıdı.
Hollanda’da binlerce gösterici, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve aşı uygulamasını protesto etmek için başkent Amsterdam’daki Müze Meydanı’nda toplandı.
Gösterilerin yerel makamlar tarafından yasaklanmasına rağmen sokaklara dökülen binlerce kişi, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan sarı şemsiyeler ve müzik eşliğinde yürüdü.
Çevik kuvvet, kalabalığı dağıtmak için göstericilere coplarla müdahale etti.
SERT MÜDAHALE
Polislerin bazı göstericileri köpeklerle durdurmaya çalışması da kameralara yansıdı. Bir köpeğin göstericilerden birini yerlerde sürüklediği anlar görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
YENİ TEDBİRLER ALINDI
Hollanda'da Covid-19salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verilmişti.
Ülkede 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti.
Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 148 bin 315 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 951 kişi hayatını kaybetti.
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