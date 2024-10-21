Kediler duydukları kelimeleri görüntülerle eşleştiriyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 05:49

Güncelleme: 21.10.2024 - 05:49

Daha önceki çalışmalarda kedilerin isimleriyle seslenildiğini anladığı ve tanıdıkları kişilerin fotoğraflarıyla isimlerini eşleştirebildiğine dair bulgular edinilmişti.

Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu hayvanların rasgele kelimelerle görüntüleri de bağdaştırıp bağdaştırmadığını anlamak için 31 yetişkin ev kedisiyle bir çalışma yürüttü.

ÖZEL BİR TESTTEN GEÇİRİLDİLER

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Scientific Reports adlı hakemli dergide 4 Ekim'de yayınlanan araştırmada kediler, bebeklerin dil gelişimi üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan bir testten geçirildi. Deneyde, kedilere anlamsız iki kelimeyle (keraru ve parumo) eşleştirilmiş kısa animasyonlar gösterildi. Mekanik bir ses bu kelimeleri söylerken, onlarla ilişkilendirilmiş güneş veya bulut görüntüsü ekrana geliyordu.

Bir süre mola verildikten sonra kediler tekrar ekran başına kondu. Ancak bu sefer kelimelerin karşılık geldiği görüntüler yer değiştirmişti.

Hayvanların tepkisini dikkatle inceleyen bilim insanları, kelimeleri duyan kedilerin ekrana ilk seferden daha uzun baktığını ve gözbebeklerinin genişlediğini kaydetti.

Araştırmacılara göre kafası karışmış görünen kedilerin bu davranışı, herhangi bir ödül veya eğitim olmadan duydukları kelimelerle görüntüler arasında bağlantı kurduklarına işaret ediyor.

Makalede bu bağlantının, bebeklerden daha hızlı kurulduğunu belirten araştırmacılar şöyle yazıyor:

Kedilerin resim-kelime eşleştirmesini yalnızca kısa bir süre maruz kaldıktan sonra yapması kayda değer.

Bulgular, insanlarla yaşayan kedilerin etraftaki eşyaların adını biliyor olabileceğine işaret etse de bunu kesin bir şekilde söylemek için henüz erken.

Örneğin hayvanların bu bağlantıları uzun süreliğine kurup kurmadığı veya daha fazla kelime sunulan bir ortamda nasıl tepki vereceği bilinmiyor.

Araştırmacılar ayrıca bu bağlantının neden bu kadar hızlı kurulduğunu bilmediklerini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.