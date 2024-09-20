Hollanda'da akılalmaz olay: Rastgele insanları hedef aldı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Hollanda’da gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hollanda'da akılalmaz olay: Rastgele insanları hedef aldı, 1 kişi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:56

Hollanda’nın güneybatısında yer alan Rotterdam şehrinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 32 yaşındaki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 33 yaşındaki bir İsviçre vatandaşının ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan saldırgan ise çevredekilerin ve polislerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Polis açıklamasında 22 yaşındaki saldırganın tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Görgü tanıkları saldırganın iki büyük bıçak taşıdığını ve insanları rastgele hedef aldığını ifade etti.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Etiketler: #Hollanda #bıçaklı saldırı #isviçre

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