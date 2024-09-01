Kadın eli değdi: 400 ton Hollanda'ya ihraç edildi

Yayınlanma: 01.09.2024 - 14:09

Güncelleme: 01.09.2024 - 14:09

Bursa İnegöl'de kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek domates salçaları Türkiye'nin dört bir yanına, biber salçaları ise Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, salça sezonunun start aldığını belirterek, “Bu sene 2 -1.80 TL'ye olan domatesin kilosu bugün 3,70- 3,5 TL taahhüt ettiğimiz için rekabet etmeye gücümüz yoktur. Artı o 2 yıllık uygulanan politikadan dolayı salçacılar salçaları satamadılar. Depolarda salça var.

İhracatımız arttı

“Kendi işletmemize bakarsak biz iç piyasada sınırlı bir üretim yapıyoruz. Bunu da iç piyasada salçamızın marka olması nedeniyle tüketiyoruz. Ama ayrıca bizim 25 yıldır yaptığımız bir ihracatımız var Hollanda'ya. Bu devam ediyor, hatta bu senede yüzde 20 arttı. Eğer biz bunlarda başarılı oluyorsak bizim hem çiftçimiz hem işçimiz mağdur olmayacaktır. Çünkü biz kadın işçiyi çok çalıştırıyoruz. Aşağı yukarı 80-100 kişi arasında sadece bayan işçiler, kadın işçiler çalışır. Bunun yanında da 10-15 tane erkek işçimiz var ve bu 2-3 ay devam eder. Bizim işletmemizde sezonluk olduğu için böyle devam eder. Ama ekonomik olarak kooperatif olarak sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii ki kar oranlarımız düşecektir ama bu krizi, bu sıkıntıyı hep atlatacağız diye düşünüyoruz. İhracatımız geçen sene 1000 tondu, bu sene bin 400 tona çıktı. Bir de bizim Hollanda'ya yaptığımız ürünlerin, onlar nasıl ki bizden aldıkları ürünü bize satıyorlar, aynı işlemi Türkiye'de de bir iki firma yapmak istiyor. Biz onlara da yardımcı oluyoruz. O nedenle işte biraz daha işçiler biber alır, iç piyasadaki yine ihracat yapacak bizim biber sosu dediğimiz, onlarda devreye giriyor. Siparişleri var. Onun için ihracatımız aşağı yukarı bin 400 tona çıkar. O arkadaşların ihracatından dolayı. Şimdi bu tabii ki Türkiye'de dövizin ne zaman ne olacağı bilinmez. Ama son günlerdeki bizim doğalgaza, elektriğe gelen zamların bir kısmını karşılayacağını düşünüyorum. O nedenle zarar etmeyiz ama çok kar da olmaz geçtiğimiz yıllar gibi. Çünkü biz çiftçiyi korumak durumundayız. Bugün biber 8 TL, 10 TL'ye çıkmış. Biz 15 liradan aşağı alamayız. Ama kendi çiftçimizden alacağız. Biz çünkü sözleşmeli çiftçilerle ilişkimiz var ve kontrollüdür. Bizim ürünlerimiz sürdürülebilir tarım çiftçi sertifikası doğrultusunda, kurallarına göre alım yapılır, yetiştirilir. O nedenle istikrarlı bir şekilde gidiyoruz.”

İhracatımız 1 milyon dolar

“İhracattaki ekonomik durumu sorarsanız o 1 milyon dolara kadar çıkıyor. Yani eğer ürünlerde bir sıkıntı olmazsa, geriye gitmezse biz çünkü kontrole de gönderiyoruz. Yani içerisinde çok kontrol etmemize rağmen çevresinde olan bitkilerden dolayı ilaçlamanın son zamanlarda yapılması bazı sıkıntılar yaşıyor. Gerçi bunları da kontrol ediyoruz. Ama genelde 1 milyon doları ülkemize getireceğimize inanıyorum.”