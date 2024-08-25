F1'de Max Vertsappen'e kendi evinde şok: Lando Norris Hollanda'da büyük farkla zafere ulaştı!

McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, Hollanda'da koşulan Formula 1 sezonunun 15. yarışını ilk sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:34
F1'de Max Vertsappen'e kendi evinde şok: Lando Norris Hollanda'da büyük farkla zafere ulaştı!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sini McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılan yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

NORRİS'TEN VERSTAPPEN'E FARK

Damalı bayrağı ilk sırada Norris geçti. Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 22.896 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Üçüncü sırada yer alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise liderin 25.439 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lando Norris ve Lewis Hamilton 2'şer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Ağustos-1 Eylül'de koşulacak.

Puan alan 10 pilot şöyle:

1. Norris, McLaren

2. Verstappen, Red Bull

3. Leclerc, Ferrari

4. Piastri, McLaren

5. Sainz, Ferrari

6. Perez, Red Bull

7. Russell, Mercedes

8. Hamilton, Mercedes

9.Gasly, Alpine

10. Alonso, Aston Martin

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

Takımlar

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74


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