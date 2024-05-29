Hollanda’da başbakanlığa eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof önerildi

Hollanda’da kurulacak koalisyon hükümetinde eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof, başbakan olarak önerildi.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:23
Hollanda’da başbakanlığa eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof önerildi
Abone Ol google-news

Hollanda’da 6 ay önce yapılan genel seçimlerin ardından yeni başbakan üzerinde uzlaşı sağlandı. Sağcı koalisyon partileri, başbakanlık görevi için 67 yaşındaki eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof’u önerdi.

Koalisyon liderleri aslen sol görüşlü İşçi Partisi’nden gelen ancak iç ve dış tüm tehditlerle başa çıkabilecek isim olarak görülen Schoof’tan başbakanlığı üstlenmesini istedi.

Önümüzdeki günlerde hükümet kurma görevinin verilmesi beklenen Shoof, aşırı sağcı, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Geert Wilders’ın Özgürlük Partisi’nin (PVV) hakim olduğu, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi’nin (BBB) yer aldığı koalisyon hükümetine liderlik edecek.

"TÜM HOLLANDA HALKININ BAŞBAKANI OLACAĞIM"

Wilders konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler Dick. Dick Schoof’un harika bir geçmişi var, partizan değil ve bu nedenle partilerin üstünde, dürüst ve aynı zamanda çok sempatik” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı gerçekleştiren Schoof ise tüm Hollanda halkının başbakanı olmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Başbakan olarak hem siyasi alanda hem de toplumda bağların güçlendirilmesine katkıda bulunabilirim” şeklinde konuştu.

Kasım ayında yapılan seçimden birinci çıkan Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, aşırı sağ, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı görüşlerinden kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle başbakanlıktan vazgeçmişti.


Hollanda haberleri başbakanlık haberleri istihbarat haberleri

İlgili Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı
Hollanda'da suç duyurusunda bulunulan Booking.com: ABD yasaları, İsrail'e yönelik boykotu engelliyor

Hollanda'da suç duyurusunda bulunulan Booking.com: ABD yasaları, İsrail'e yönelik boykotu engelliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

BBC araştırması: Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var

BBC araştırması: Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 4 il için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 4 il için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti...
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu
İmamoğlu canlı yayında açıkladı: 'Kılıçdaroğlu'nu kurultaydan sonra aradım, ulaşamadım'

İmamoğlu canlı yayında açıkladı: 'Kılıçdaroğlu'nu kurultaydan sonra aradım, ulaşamadım'
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Başak burcu yorumu
Özgür Özel'den kürsüde 'Gezi' çağrısı: 'Bu esaret son bulmalıdır'

Özgür Özel'den kürsüde 'Gezi' çağrısı: 'Bu esaret son bulmalıdır'
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu