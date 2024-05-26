Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı
ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, Amsterdam’da Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.
ABD’nin en ünlü rapçilerinden Nicki Minaj, Amsterdam’da bulunan
Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Minaj’ın İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser
öncesi gözaltına alınmasına, yanında bulunan "hafif uyuşturucuyu"
ülke dışına çıkarmaya çalışması neden oldu.
41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından polisin
"tüm bagajlarını aramak" istediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır
ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler.”
Ünlü şarkıcının Manchester konserinin ertelendiği
bildirildi.
POLİSTEN AÇIKLAMA
Hollanda polisi “41 yaşındaki Amerikalı bir kadının hafif
uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığını” doğruladı ve bu tür maddelerin
ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti.
Polis şüphelinin ismini teyit etmedi ancak soruşturmanın
devam ettiğini ve kişinin halen gözaltında olduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU?
Minaj, perşembe günü Amsterdam'da sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcının 2 Haziran’da şehirde bir konser daha vereceği biliniyor.
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