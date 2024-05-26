Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı

ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, Amsterdam’da Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:04
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı
Abone Ol google-news

ABD’nin en ünlü rapçilerinden Nicki Minaj, Amsterdam’da bulunan Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Minaj’ın İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi gözaltına alınmasına, yanında bulunan "hafif uyuşturucuyu" ülke dışına çıkarmaya çalışması neden oldu.

41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından polisin "tüm bagajlarını aramak" istediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler.”

Ünlü şarkıcının Manchester konserinin ertelendiği bildirildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Hollanda polisi “41 yaşındaki Amerikalı bir kadının hafif uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığını” doğruladı ve bu tür maddelerin ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti.

Polis şüphelinin ismini teyit etmedi ancak soruşturmanın devam ettiğini ve kişinin halen gözaltında olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Minaj, perşembe günü Amsterdam'da sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcının 2 Haziran’da şehirde bir konser daha vereceği biliniyor.


Nicki Minaj haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Call of Duty'e iki yeni karakter: Nicki Minaj ve Snoop Dogg

Call of Duty'e iki yeni karakter: Nicki Minaj ve Snoop Dogg
Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum

Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum
Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası

Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler