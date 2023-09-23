Hollanda’da cenazeleri karıştıran şirket, yanlış tabuta veda eden aileye tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:53

Güncelleme: 23.09.2023 - 21:59

Hollanda’nın güneyindeki Voerendaal kasabasında yaşayan 82 yaşındaki May Hermans, geçen Temmuz ayında vefat etti.

Hermans için 24 Temmuz’da kasabanın kilisesinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında Hermans’ın yakınları, tabutun renginin, 2 gün önce krematoryumda yapılan cenazeye veda etkinliğindeki tabuttan farklı olduğunu gördü.

Hermans ailesi, cenaze şirketinden açıklama istedi. Ancak bu sırada işlemler devam etti ve May Hermans’a ait olduğu belirtilen tabut, kasaba mezarlığına gömüldü.

Cenaze şirketi, definden 2 gün sonra, cenazelerin karıştığını saptadı.

Yapılan araştırma sonucu, aslında gömülen kişinin May Hermans değil, 26 Temmuz’da cenaze töreni düzenlenecek 64 yaşındaki bir başka erkek olduğu belirlendi. Bu nedenle, 26 Temmuz’daki cenaze töreni iptal edildi.

Hollanda'da bir mezar kapatıldıktan sonra gerekli izinler olmadan yeniden açılamıyor. O nedenle belediye ve polisten izin alınarak, yanlış kişinin gömüldüğü mezar açıldı.

Mezardan çıkan tabut diğer aileye teslim edilirken, May Hermans’ın ailesi de ikinci kez cenaze töreni düzenledi. 82 yaşındaki Hollandalı erkek, kendi mezarına defnedildi.

Cenaze şirketi, cenazelerin karışmasının “Yüz yılda bir yaşanabilecek bir hata” olduğunu savunarak, buna neden olan personelin işine son verdi.

Şirket, Hermans ailesine cenaze masraflarını da geri ödedi.

Ancak aile, duygusal zarar için de tazminat talebinde bulundu. Ailenin avukatı ile görüşen cenaze şirketi, olay mahkemeye yansımadan tazminat istemini kabul etti.

Hollanda medyasına göre, cenaze şirketi yaklaşık 15 bin euro tazminat ödeyecek.

May Hermans’ın oğlu Ron, AD gazetesine, "Hala inanamıyoruz. Yanlış tabutun arkasında yas tutmuşuz. Bu da bizde büyük bir öfke ve üzüntüye neden oldu” dedi.

Ron Hermans, cenaze şirketi ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek, “tuhaf bir hal alan olayların sona ermesi” nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Yanlışlıkla 2 gün önce gömülen ve daha sonra mezardan çıkarılan 64 yaşındaki erkeğin yakınlarının tazminat için başvuruda bulunup bulunmadığı ise açıklanmadı.