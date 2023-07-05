Hollanda’da çıplak görüntülerin rıza dışı paylaşılması ‘cinsel suç’ sayılacak
Hollanda’da çıplak görüntülerin kişinin rızası olmadan yayınlanmasının yanı sıra “cinsel içerikli materyallerin kötüye kullanılması” suç kapsamına alındı. Yeni yasal düzenleme ile zorlama olup olmadığına bakılmaksızın rıza dışı cinsel ilişki de tecavüz olarak kabul edilecek.
Hollanda Temsilciler Meclisi, Cinsel Suçlar Yasası’nda değişiklik öngören tasarıyı, büyük bir çoğunluğun oylarıyla kabul etti.
Yeni yasa ile karşılıklı rıza olmadan gerçekleştirilen cinsel ilişki, suç kapsamına alındı.
Tecavüz veya cinsel saldırı davalarında artık karşılıklı rıza olup olmadığına bakılacak.
Bu tür davalarda kurbanın, zorlama, şiddet veya tehdidin söz konusu olduğunu kanıtlaması artık gerekmeyecek.
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