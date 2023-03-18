Hollanda'da eyalet seçimlerini Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi kazandı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 08:23

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 08:23

Hollanda'da yaklaşık 13 milyon seçmenin, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere 15 Mart’ta oy kullandığı sandıklarda sayım tamamlandı.

Hollanda Ulusal Haber Ajansının (ANP) haberine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisi'nde bir milletvekili bulunan BBB partisi oldu.

Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) partisi aldığı oylarla tüm eyaletlerde birinci parti olurken, bunu elde eden ilk ve tek parti olarak ülke tarihine geçti.

Sandıkların tamamının açıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, öne çıkan partilerden BBB Partisi 139, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 63, Yeşil Sol (GL) 49, İşçi Partisi (PvdA) 46, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 42, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 34, Demokrat 66 (D66) 33, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) 26, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 22, Sosyalist Partisi (SP) 22, aşırı sağcı JA21 Partisi 20, aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 15 üye çıkarırken geriye kalan üye sayıları ise diğer partilere dağıldı.

BBB Partisi, ülkede çiftçi protestolarının başladığı 2019 yılında sosyal medyada “ÇiftçiVatandaşTweet” etiketini (hashtag) başlatan ve 20 bin üyesi olan bir Facebook grubunun yöneticileri tarafından kuruldu.