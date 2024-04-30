Hollanda'da kralın doğum günü 'Erik Dalı' ile kutlandı
Hollanda'da kutlanan kralın doğum günü etkinliğinde halk, "Erik Dalı" şarkısıyla oynadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın en görkemli doğum günü
kutlaması ve Kral Günü gerçekleşti.
1890’dan, Kral Willem-Alexander’ın tahtı devraldığı 2013
yılına kadar Kraliçe Günü olarak kutlanan, Hollanda’nın en önemli bayramı bu yıl Kral Günü olarak kutlandı. Kutlamalar ise ilginç görüntülere sahne oldu.
27 Nisan'da tüm Hollandalılar ulusal renkleri olan turuncu
kıyafetler ve ilginç performanslarla sokağa dökülüyor.
Dünyanın en ünlü müzelerinin yer aldığı Museumplein’dan
şehrin merkezindeki tren istasyonuna kadar bu yıl da her yere, kralın doğum
günü şerefine özel sahneler ve çadırlar kuruldu. Tepeden tırnağa turuncuya
boyanan halk ve şehir, havanın kararmasıyla birlikte doğum günü kutlamalarına
Kral Gecesi ile devam edildi.
ERİK DALI İLE OYNADILAR
Birçok Türk gurbetçinin de yaşadığı Hollanda'da kutlamalarda
"Erik Dalı" şarkısı çalındı. 7'den 77'ye yerli yabancı herkes bu
hareketli parça ile doyasıya dans etti.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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