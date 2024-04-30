Hollanda'da kralın doğum günü 'Erik Dalı' ile kutlandı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:18

Güncelleme: 30.04.2024 - 09:18

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın en görkemli doğum günü kutlaması ve Kral Günü gerçekleşti.

1890’dan, Kral Willem-Alexander’ın tahtı devraldığı 2013 yılına kadar Kraliçe Günü olarak kutlanan, Hollanda’nın en önemli bayramı bu yıl Kral Günü olarak kutlandı. Kutlamalar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

27 Nisan'da tüm Hollandalılar ulusal renkleri olan turuncu kıyafetler ve ilginç performanslarla sokağa dökülüyor.

Dünyanın en ünlü müzelerinin yer aldığı Museumplein’dan şehrin merkezindeki tren istasyonuna kadar bu yıl da her yere, kralın doğum günü şerefine özel sahneler ve çadırlar kuruldu. Tepeden tırnağa turuncuya boyanan halk ve şehir, havanın kararmasıyla birlikte doğum günü kutlamalarına Kral Gecesi ile devam edildi.

ERİK DALI İLE OYNADILAR

Birçok Türk gurbetçinin de yaşadığı Hollanda'da kutlamalarda "Erik Dalı" şarkısı çalındı. 7'den 77'ye yerli yabancı herkes bu hareketli parça ile doyasıya dans etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.