Hollanda'da oy verme işlemi sona erdi: İlk anketler Wilders'i gösterdi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 23:25

Güncelleme: 23.11.2023 - 00:04

Hollanda’da yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımına başlandı. Toplam 1126 aday ve 26 partinin 150 sandalye için yarıştığı genel seçimde sandık çıkışı anketleri yayımlandı.

Ipsos sandık çıkış anketine göre, Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ilk sırada. PVV 17 olan sandalye sayısını 35’e yükselterek, büyük bir zafer elde etme yolunda.

Frans Timmermans liderliğinde seçime gren İşçi Partisi (PvdA) - Yeşil Sol Parti (GL) ittifakı, 26 sandalye ile 2. sırada yer alıyor.

Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi 2021 seçimlerine göre 11 milletvekili kaybederek, 23 sandalye ile 3. gözüküyor.

Pieter Omtzigt liderliğindeki merkez sağ Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'nin (NSC) de 20 milletvekili kazanacağı hesaplanıyor.

46 sandalyeninse daha küçük partilerce paylaşılacağı öngörülüyor. Bunlar arasında iki sandalyeyle Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin oy verdiği DENK Partisi de var.



Geert Wilders oyunu kullanırken

WILDERS'TEN PAYLAŞIM: 35

Sandık çıkış anketlerinin açıklanması, Wilders’in seçim karargahında önce şaşkınlık sonra sevinç yarattı. Hollanda medyasına konuşan PVV taraftarları sonuca inanamadıklarını söyledi.

PVV lideri Geert Wilders, sonucu sosyal medya platformu X' te "35!" mesajıyla duyurdu.

35!!!!!!



PVV GROOTSTE PARTIJ ?? pic.twitter.com/oMANVYvGjy — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 22, 2023

Sandık çıkış anketlerine göre, koalisyon hükümeti için en az 4 partinin bir araya gelmesi gerekiyor ancak siyasi partilerin bugüne kadar yaptığı açıklamalar bunun zor olacağını gösteriyor.

Aşırı sağcı küçük partiler dışındaki diğer siyasi oluşumlar Wilders ile hükümet ortaklığına sıcak bakmıyor.

Seçim kampanyası başlangıcında Wilders ile koalisyona yeşil Işık yakan Dilan Yeşilgöz seçime iki gün kala, aşırı sağcı liderin başkanlığındaki bir hükümete girmeyeceğini açıkladı.

Sosyal demokratlar ve Pieter Omtzigt liderliğindeki NSC de, Wilders ile hükümet ortağı olmayacağını belirtmişti.



Dilan Yeşilgöz oyunu kullanırken

YEŞİLGÖZ'ÜN PARTİSİ

İlk sonuçlara göre, Dilan Yeşilgöz’ün Hollanda tarihinin ilk kadın başbakanı olma olasılığı ortadan kalkıyor.

Seçimin en büyük kaybedenlerinden biri Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD olacak gibi görünüyor. Yıllardır Hollanda’nın en büyük partisi olan liberal sağcı VVD, 2021’de elde ettiği 34 sandalyeden 11’i kaybediyor.

Sol liberal Demokratlar 66 (D66) da, 24 milletvekilinden 14’ünü kaybediyor.

Merkez sağ Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CDA) de, 15 olan sandalye sayısı 5’e iniyor.

Aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD), 8 sandalyeden 3’e, Sosyalist Parti de 9 sandalyeden 5’e geriliyor.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi de, sahip olduğu 3 milletvekilinden birini kaybediyor.