Hollanda'da 'rehine' alarmı: Evler tahliye edildi, dükkanlar kapatıldı!
Hollanda'nın Eda kentinde bir kafede birden fazla kişinin rehin tutulduğu belirtilerek, bölgedeki 150 ev tahliye edildi.
Hollanda'da güvenlik güçleri, Ede kentinde bulunan bir kafede birden fazla kişinin rehin tutulduğunu belirterek, bölgeyi çembere aldığını duyurdu.
Polis sözcüsü Simon Klok Associated Press'e verdiği demeçte, kişilerin Ede kasabasında rehin tutulduğunu, ancak olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyerek, kaç kişinin rehin alındığına ilişkin bilgi vermedi.
Polis, "şu anda terör saiki olduğuna dair bir belirti bulunmadığını" açıkladı.
Polis ayrıca, bölgede "kendileri veya başkaları için tehlike oluşturabilecek" bir kişinin bulunduğunu söyleyerek çevredeki 150 evin tahliye edildiğini bildirdi.
Kasabanın merkezinde yer alan dükkanların bugün kapalı kalacağı belirtildi.
Amsterdam'ın 85 kilometre güneydoğusundaki kırsal bir pazar kasabası olan Ede'deki olay yerinden görüntüler, polis ve itfaiyecilerin kordon altına alınmış bir bölgedeki sokaklarda olduğunu gösterdi.
3 REHİNE SERBEST
Polis, 3 rehinenin serbest kaldığını ancak olayın devam ettiğini bildirdi.
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