Almanya geriden gelerek Hollanda'yı mağlup etti!

Almanya, hazırlık maçında Hollanda'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:22
Almanya geriden gelerek Hollanda'yı mağlup etti!
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Almanya, hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Almanya karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Hollanda, 4. dakikada Joey Veerman ile öne geçti. Almanya, 11. dakikada Maximilian Mittelstadt ile eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda uzun süre 1-1'lik eşitlik devam ederken, Almanya, 85'te Niclas Füllkrug'nun attığı golle maçı 2-1 kazandı.


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