Almanya geriden gelerek Hollanda'yı mağlup etti!
Almanya, hazırlık maçında Hollanda'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Almanya, hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Almanya karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Hollanda, 4. dakikada Joey Veerman ile öne geçti. Almanya, 11. dakikada Maximilian Mittelstadt ile eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda uzun süre 1-1'lik eşitlik devam ederken, Almanya, 85'te Niclas Füllkrug'nun attığı golle maçı 2-1 kazandı.
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