Hollanda'daki tren istasyonlarında Filistin'e destek eylemleri düzenlendi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 08:12

Güncelleme: 24.11.2023 - 08:13

Rotterdam merkez tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Ülkede dün gerçekleşen genel seçimleri açık farkla önde tamamlayan Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne (PVV) de tepki gösteren göstericiler, "Hollanda finans ediyor, İsrail bombalıyor", "PVV’yi istemiyoruz", "Wilders sen göreceksin, Filistin Özgür olacak" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollandalı gösterici Anita Risseeuw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının, özellikle de Gazze'nin durumuna dikkati çekmek için istasyonda oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Risseeuw, "Orada yaşananlar tam anlamıyla bir soykırımdır. Filistinliler ve Gazze halkı için nihayet özgürlük ve adalet sağlanana kadar Gazze ve Filistin davasına dikkat çekmeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Hollanda'da 22 Kasım'da gerçekleşen genel seçimlerin sonucunun "korkunç" olduğunu belirten Risseeuw, "Sonuç iyi değil. Sonuç, Hollanda için de iyi değil, Gazze halkı için de iyi değil. Çünkü Wilders kesinlikle İsrail yanlısı. Biz bunu biliyoruz. İsrail'deki insanlarla çok yakın ilişkileri var. İktidara gelirse Hollanda ile Filistin devleti arasındaki ilişki daha da kötüleşecek” ifadesini kullandı.

Seçimlerin sonucunun dramatik olduğunu ifade eden Camila Witte ise "İnsanların başkalarının özgürlüğüne karşı oy vermesini anlayamıyorum" diye konuştu.

Witte, Gazze'deki durumun içler acısı olduğunu anlatarak, "Soykırım ve etnik temizlik zamanlarında tarafsız bir pozisyon almayı tercih etmek, benim için bir seçenek değil. Tarafsız bir tutum sergileyen insanların aslında suç ortağı olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de çatışmalara verilen insani ara sürecinin saçma olduğuna vurgu yapan Witte, şunları kaydetti:

"Bu durum ara verme ilgili değil, durdurmayla ilgili, bombalamanın durdurulmasıyla ilgili. İnsanlar açık hava hapishanesinden bahsediyor. Açık hava hapishanesi değil, orası bir toplama kampı. İnsanlar 75 yıldır baskı altında yaşıyor. Orada yaşayan insanların özgürlüğüyle ilgili."

Geke Hasperhoven da gerektiği kadar eylem yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz Filistin'in işgaline karşıyız. Ve bu son bulmalı. Bunu istasyonlarda yapıyoruz çünkü birçok insan istasyonlarda seyahat ediyor" dedi.

Wilders'in Filistinliler’in lehine çalışacağını düşünmediğini kaydeden Hasperhoven, "Bu da bizim burada olmamızı daha da önemli kılıyor" ifadesini kullandı.

Filistin'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericilerin protestosu son buldu.

Rotterdam ile eş zamanlı olarak Amsterdam, Utrecht, Alkmaar, Almere, Roermond, Haarlem ve Enschede şehirlerindeki tren istasyonlarında da oturma eylemi yapıldı.

Hollanda'da 22 Kasım'da düzenlenen erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı PVV açık farkla ilk sırayı almıştı.