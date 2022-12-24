Hollanda'dan tahıl anlaşması çıkışı: Türkiye'nin gösterdiği çabalar takdire şayan"
Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mark Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."
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