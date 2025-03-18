Hollanda'dan Türkiye'ye çağrı: Güvenlik garantilerine katkıda bulunabilir

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:17

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:17

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını paylaştı.

Ukrayna'ya sürekli desteğin ve Avrupa’nın güvenliğinin önemini görüştüklerini aktaran Schoof, "Türkiye, Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barışın şartı olan güvenlik garantilerine katkıda bulunmada rol oynayabilir” ifadesini kullandı.

Schoof, "Ayrıca Suriye'deki durumu ve Gazze'deki savaşa ilişkin endişe verici haberleri de ele aldık. Tüm tarafların ateşkese ve rehine anlaşmasına saygı duyması çok önemli" paylaşımında bulundu.