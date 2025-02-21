Hollanda'da gündem Galatasaray - AZ Alkmaar maçı!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:08

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:08

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa'ya veda etti. AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı elediği maç, Hollanda basınında manşetleri süsledi.

Hollanda basınında Galatasaray-AZ Alkmaar maçının yankıları şöyle:

NOS: AZ, Galatasaray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

AD: AZ, Galatasaray karşısında İstanbul'da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri İstanbul'da çözüm bulamadı.

NU: AZ, Galatasaray'ı rahat geçti ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı nakavt etti.

ESPN: AZ iyi bir performans göstererek Avrupa Ligi'nde turladı. AZ'nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbul'da hiç tehlikeye girmedi.

AZFanpage: AZ kontrolü elinde tuttu ve 4-1'lik skorun ardından hiç sıkıntı yaşamadı. AZ'nin ilk yarıda köşeye sıkışacağını düşünenler yanıldı.

FCUpdate: AZ, perşembe akşamı fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Vi: AZ, Galatasaray'a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla göz doldurdu.

Volkskrant: AZ, Türkiye liginin lideri karşısında oynadığı iki maçta da son derece etkileyici bir performans ortaya koydu. Avrupa Ligi'nin en genç takımı olan AZ'nin, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarına karşı nasıl mücadele ettiğini görmek harikaydı. Türkiye'nin en üst düzey takımı, AZ'nin boğazına bıçak dayayacak kadar sıkı bir ekip olmaktan ziyade, iyi maaş alan yıldızlardan oluşan bir ekip gibi görünüyordu.

Voetbalzone: Mükemmel bir performans sergileyen AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.