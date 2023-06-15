Hollanda'dan Ukrayna çıkışı: NATO, F-16'ları gelecekte kullanabilir

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:58

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:59

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Kajsa Ollongren, NATO'nun gelecekte Ukrayna'nın hava savunma sistemini güçlendirmek için F-16 savaş uçakları konuşlandırmayı planladığını, ancak Ukrayna'ya uçak tedariki konusunun şu ana kadar NATO'nun gündeminde olmadığını söyledi.

Ollongren, "En acil ihtiyaç hava savunmasına odaklanmaktır. Bu son derece önemli. Kısa vadede, orta vadede ve aynı zamanda uzun vadede, işte bu yüzden şimdi Ukraynalı pilotları F-16 platformunda eğitme programını başlattık" dedi.

Ollongren, eğitimin hem pilotları hem de teknik destek personelini kapsayacağını kaydetti.

Ollongren, bir sonraki aşamada ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki için yeni bir karar alması gerekeceğini, ancak "şu anda masada bunun olmadığını" belirtti.

Hollanda, Ukrayna ordusu için Doğu Avrupa'da bir pilot eğitim merkezi kurulacağını ve halihazırda NATO ülkelerinin personel eğitim programları geliştirdiğini belirten bir açıklama yayınlamıştı.