AB Askeri Kurmay Başkanı: NATO, Ukrayna'daki savaşa müdahil olmayacak

Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:09

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:10

Avrupa Birliği Askeri Kurmay Başkanı Herve Blejean, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyleyen eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in sözlerine karşı çıktı.

Fransız Koramiral Herve Blejean, NATO'nun, Ukrayna'ya asker göndermesine ilişkin senaryoları reddetti.

Blejean, "Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ukrayna'ya kara birlikleri göndermek çatışmaya taraf olmak ve Rusya ile savaşa girmek anlamına gelir. Bunu kimse istemez, ne NATO ne de Avrupa Birliği" dedi.

Blejean, Ukrayna'ya gönderilen Batı silahlarının kaybına hazırlıklı olunması çağrısında bulunarak, Ukrayna'ya "sergilenmek üzere" Leopard tankları tedarik edilmediğini de vurguladı.

Blejean, sonucu ne olursa olsun Ukrayna'nın karşı taarruzunun çatışmayı sona erdirmeyeceğini kaydetti.

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, daha önce NATO birliklerinin Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olabileceğini öne sürmüştü.