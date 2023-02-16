Hollandalılar imar affını alaya aldı: 'Başbakana 100 Euro verin...'
İmar affı konusu ve oyuncu Hasan Kaçan'ın rol aldığı, İmar barışı reklamı, 35 binden fazla insanın öldüğü depremlerin ardından Hollanda'da gündem oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 35 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin ardından AKP iktidarı döneminde çıkarılan imar affı Hollanda'da gündem oldu.
Hollanda'da yayın yapan NPO 1 kanalında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019'daki reklamı ile tanıtılan imar affı, sunucu Arjen Lubach tarafından alaya alındı.
Hasan Kaçan'ın rol aldığı reklam filminin ardından Sunucu Arjen Lubach, imar affı için "Arabanızın frenleri mi bozuk? Mark Rutte'ye (Hollanda Başbakanı) 100 Euro transfer edin ve yola dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Hasan Kaçan reklam filminde, “Bilip bilmeden iki göz yer yaptık. Ama hep, ha yıkıldı ha yıkılacak korkusuyla yaşadık. Bizimle helalleşiyorlar mı?” sorusuna cevap olarak “Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var” yanıtını veriyordu.
İmar affı, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle kaçak yapılara resmi olarak izin verilmesidir.
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