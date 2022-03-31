Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı saldırı: Türk abi-kardeş öldürüldü
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı.
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı.
Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.
Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir fast food restoranına giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.
Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
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