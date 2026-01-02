Hollywood’u yıkan ölüm: Tommy Lee Jones’un kızı Victoria Kafka Jones lüks otelde ölü bulundu!

Hollywood’un usta isimlerinden Tommy Lee Jones, yeni yıla acı bir haberle girdi.

Ünlü oyuncunun kızı Victoria Kafka Jones’un, 1 Ocak sabahı San Francisco’da konakladığı lüks otelde cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, yılbaşı günü sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otel odasında bulunan 34 yaşındaki Victoria Kafka Jones’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Victoria Kafka Jones’un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayda herhangi bir şüpheli duruma ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.

VİCTORİA KAFKA JONES KİMDİR?

Victoria Kafka Jones, Tommy Lee Jones’un 1981–1996 yılları arasında evli olduğu ikinci eşi Kimberlea Cloughley’den dünyaya geldi. Çiftin Victoria’nın yanı sıra Austin adında 42 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.

3 Eylül 1991 doğumlu Victoria Kafka Jones, çocuk yaşlarda sinema dünyasıyla tanıştı. 2002 yılında babasının yönettiği Men in Black II filminde küçük bir rolle kamera karşısına geçen Jones, daha sonra 2005’te One Tree Hill dizisinin bir bölümünde ve yine aynı yıl Tommy Lee Jones’un yönettiği The Three Burials of Melquiades Estrada adlı western filminde rol aldı.