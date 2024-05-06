Hollywood yasa boğuldu: Ünlü aktör Bernard Hill hayatını kaybetti

Titanic ve Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki rolleriyle tanınan Hollywood aktörü Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:50
Hollywood yasa boğuldu: Ünlü aktör Bernard Hill hayatını kaybetti
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“Titanic” filminde Kaptan Edward Smith'i canlandıran ve “Yüzüklerin Efendisi”nde Kral Theoden rolüyle ünlenen oyuncu Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood aktörü Bernard Hill'in, eşi aktris Marianna Hill ile evliliğinden  olan bir erkek çocuk babası olduğu biliniyor.

Hill, 1980'lerin başında “Boys from the Blackstuff” filmindeki Yosser Hughes rolüyle çıkış yapmıştı. 

Bunu Richard Attenborough filminde “Gandhi” rolü ve Hilary Mantel'in “Wolf Hall” adlı eserinin BBC uyarlamasındaki performansları izledi.

Bernard Hill, pazar günü yayınlanmaya başlayan BBC draması “The Responder”ın ikinci serisiyle ekranlara dönecekti.


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