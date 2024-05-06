Hollywood yasa boğuldu: Ünlü aktör Bernard Hill hayatını kaybetti
Titanic ve Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki rolleriyle tanınan Hollywood aktörü Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.
“Titanic” filminde Kaptan Edward Smith'i canlandıran ve “Yüzüklerin Efendisi”nde Kral Theoden rolüyle ünlenen oyuncu Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood aktörü Bernard Hill'in, eşi aktris Marianna Hill ile evliliğinden olan bir erkek çocuk babası olduğu biliniyor.
Hill, 1980'lerin başında “Boys from the Blackstuff” filmindeki Yosser Hughes rolüyle çıkış yapmıştı.
Bunu Richard Attenborough filminde “Gandhi” rolü ve Hilary Mantel'in “Wolf Hall” adlı eserinin BBC uyarlamasındaki performansları izledi.
Bernard Hill, pazar günü yayınlanmaya başlayan BBC draması “The Responder”ın ikinci serisiyle ekranlara dönecekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- Fabrikadan açıklama geldi!
- İlk Roma imparatorunun kayıp evi bulundu!
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak