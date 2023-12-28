Bekleyiş sona erdi: Hollywood'un ertelediği filmler de dahil 2024'te vizyondaki bombalar!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:17

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:17

2024 yılı, sinema dünyasında birbirinden heyecan verici yapımların izleyiciyle buluşacağı bir yıl olmaya aday. Hollywood'daki grevlerin etkisiyle ertelenen bazı filmler de dahil olmak üzere, büyük ekran dopdolu bir programla sinemaseverleri karşılamaya hazırlanıyor. Super kahraman tutkunlarından müzikseverlere, korku filmi hayranlarından aksiyon severlere kadar herkesin ilgisini çekecek pek çok yapım 2024 yılında beyazperdede yerini alacak...

2024'te vizyona girecek filmler arasında birçok heyecan verici yapıt bulunuyor. İşte o filmler...

KÖTÜ KIZLAR

2004'te klasikleşen "Mean Girls" filmi, 2018'de Broadway müzikali olarak sahneye kondu. 2024'te bu müzikalin bir uyarlaması olarak yeniden beyaz perdeye taşınıyor. Yine lise entrikaları, popüler kızlar, ve arkadaşlık temalarını işleyen bu film, orijinal hikayenin bir versiyonunu sunacak.

ARGYLLE

Matthew Vaughn'un yönettiği bu aksiyon-komedi filmi; Dua Lipa, Henry Cavill, John Cena, Samuel L. Jackson ve Ariana Debose gibi ünlü isimlerle dolu. Casus romanları yazan bir yazarın hikayesini anlatan film, casuslarla gerçek dünyada karşılaşan bir yazarın maceralarını konu alıyor.

MADAME WEB

Dakota Johnson'ın başrolünde olduğu bu Marvel filmi, geleceği gören bir sağlık görevlisini canlandırıyor. Celeste O'Connor, Sydney Sweeney ve Isabela Merced gibi isimler de filmde yer alıyor. Hikaye, ölümcül güçlere sahip bu kadınların kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

BOB MARLEY

Sevgililer Günü'ne uygun bir film arayanlar için bu biyografi, reggae sanatçısı Bob Marley'in hayatını ve mücadelelerini konu alıyor. Kingsley Ben-Adir'in başrolde olduğu film, Marley'in kariyerinin başlangıcından ölümüne kadar olan dönemi kapsıyor.

DUNE

Denis Villeneuve'nin yönettiği bu film, "Dune"un devamı olarak karşımıza çıkıyor. Timothée Chalamet'in başrolde olduğu filmde, Paul Atreides'in intikam savaşı ve korkunç bir geleceği önleme çabaları anlatılıyor.

KUNG FU PANDA 4

DreamWorks'ün sevilen animasyon serisinin dördüncü filmi, Po'nun yeni bir düşmanla karşılaşmasını ve Barış Vadisi'ndeki yeni görevini konu alıyor.

HAYALET AVCILARI

"Ghostbusters: Afterlife" filminden devam niteliğinde olan bu yapım, Spengler ailesinin maceralarını sürdürüyor. Eski hayalet avcıları ve yeni nesil, Ölüm Soğukluğu adlı bir kötü güçle mücadele ediyor.

MICKEY 17

Robert Pattinson'ın başrolde olduğu bu bilim kurgu gerilim filmi, uzay yolcusu Mickey'nin Niflheim adlı buz dünyasını kolonileştirmek için gönderilmesini konu alıyor.

GODZILLA X KONG: YENI İMPARATORLUK

"Godzilla vs. Kong"un devamı olan bu filmde, Godzilla ve King Kong'un yeni bir tehditle bir araya gelmeleri anlatılıyor.

CIVIL WAR

Alex Garland'ın yazıp yönettiği bu kıyamet sonrası aksiyon filmi, ABD'nin bölünmüş bir hali üzerinden ilerliyor. Kristen Dunst, Jesse Plemons ve Cailee Spaeny gibi oyuncular filmde yer alıyor.

BACK TO BLACK

Amy Winehouse'un yaşamını konu alan bu biyografi, Marisa Abela'nın başrolde olduğu bir yapım. Winehouse'un mücadeleleri, şöhreti ve müziği filmde ele alınıyor.

IF

John Krasinski, Ryan Reynolds ve Phoebe Waller-Bridge'in başrollerini paylaştığı bu komedi filmi, hayali arkadaşların gerçek olup olmadığını sorguluyor.

INSIDE OUT 2

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan bu animasyonun devamı, karakterlerin içsel maceralarını sürdürüyor.

JOKER: FOLIE A DEUX

Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakterini canlandırdığı bu film, Lady Gaga'nın Harley Quinn olarak ekrana geleceği bir yapım.

GLADYATÖR 2

Ridley Scott'un yönettiği bu film, 2000 yapımı "Gladiator"ün uzun zamandır beklenen devamı. Başrollerde Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal ve diğerleri bulunuyor.