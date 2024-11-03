Hollywood yıldızı Chloe Grace Moretz, eşcinsel olduğunu açıkladı

Hollywood yıldızı Chloe Grace Moretz, sosyal medya hesabından ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıklarken, kamuoyu önünde ilk kez “eşcinsel bir kadın” olduğunu açıkladı.

Hollywood yıldızı Chloe Grace Moretz, eşcinsel olduğunu açıkladı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:04

Hollywood yıldızı Chloe Grace Moretz, Instagram hesabında ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

“Erken oy kullandım” etiketinin bir fotoğrafını paylaşan Moretz, kamuoyu önünde ilk kez “eşcinsel bir kadın” olduğunu açıkladı.

Moretz, “Erken oy kullandım ve Kamala Harris'e oy verdim. Bu seçimde söz konusu olan çok şey var. Hükümetin bir kadın olarak bedenim üzerinde hiçbir hakkı olmadığına ve bedenimle ilgili kararların sadece kendime ve doktoruma ait olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Daha sonra “LGBTQ+ topluluğunu koruyacağına” inandığı için Kamala'ya oy verdiğini belirten Moretz, şunları söyledi:

“Eşcinsel bir kadın olarak LGBTQ+ topluluğunu koruyan yasal korumaların gerekliliğine inanıyorum. Bu ülkede korunmaya ve ihtiyaç duyduğumuz ve hak ettiğimiz bakıma erişmeye ihtiyacımız var. Peki... Erken oy kullanıyor musunuz? Arkadaşlarınızla birlikte oy verme yerinize gitmek için bir plan yapalım! Sizin için en iyi planı bulmak için IWillVote.com adresine gidin.”


Etiketler: #eşcinsel #Hollywood #Chloe Grace Moretz

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