Hollywood yıldızı Jared Leto İstanbul'da belediye otobüsünde görüntülendi

Thirty Seconds to Mars grubunun üyelerinden, Amerikalı oyuncu Jared Leto konser için geldiği İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi.

Hollywood yıldızı Jared Leto İstanbul'da belediye otobüsünde görüntülendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:11

Thirty Seconds to Mars grubu, önceki akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena’da muhteşem bir konsere imza attı. Konserin ardından İstanbul’u gezmek isteyen grubun solisti ve ünlü oyuncu Jared Leto, ilginç bir deneyim yaşadı.

Taksi bulamayınca belediye otobüsüne binmeyi tercih eden Leto, maske takmasına rağmen hayranları tarafından hemen tanındı. Ünlü oyuncunun bu anları sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul turunda Kuzguncak’a giden 52 yaşındaki Leto, burada bir kafede makarna yerken verdiği pozunu 11 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı. Leto’nun İstanbul sokaklarındaki bu mütevazı gezisi, hayranlarının büyük ilgisini çekti.

Ünlü oyuncu Jared Leto, Morbius, House of Gucci ve Requiem for a Dream gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla tanınıyor.


Etiketler: #jared leto

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