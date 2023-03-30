Hollywood yıldızının çiğnediği sakızı satışa çıkardı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 14:52

Bir eBay kullanıcısı, ünlü yönetmen Jon Favreau adına düzenlenen Hollywood Şöhret Yürüyüşü'nde kendini gösteren Robert Downey Jr'ye ait olduğunu iddia ettiği sakızı satılığa çıkardı.

Yıldız oyuncu geçen ay, Hollywood Şöhret Yürüyüşü etkinliğinde, 'Demir Adam' filminin yönetmeni olan Jon Favreau'yu onurlandırmak için kendini göstermişti. Seramonide çiğnediği sakızı şaka yollu Favreau'nun yıldızının ortasına yapıştıran Downey'in sakızı orada bulunan birisi tarafından alındı.

Sakızı alan kişi, eBay'da satılığa çıkardı. 40 bin dolardan satışa çıkarılan sakızın açık artırması 1 Nisan'a kadar devam edecek.

İlanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ünlü aktör ve yapımcı Jon Favreau'nun [onuruna düzenlenen] Hollywood Walk of Fame'e etkinliği sırasında o bölgedeydim. Etkinlik sırasında, Robert Downey Jr, çiğnediği sakızı yıldıza yapıştırdı. Ben de sakızı yapıştığı yerden aldım ve aldığım haliyle satıyorum, DNA testi yapılabilir..."